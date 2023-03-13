أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحميل النماذج الاسترشادية 2023 مادة اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2023 (الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والصينية)، علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

النماذج الاسترشادية 2023 لمادة اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن النماذج الاسترشادية 2023 لمادة اللغة الأجنبية للثانوية العامة يمكن تحميلها من خلال الرابط ، مشيرا إلي أن النماذح ستكون نسخة مشابهة من امتحانات الثانوية العامة، مؤكدة أنه جرى مراجعتها من قبل مستشاري عموم المواد التعليمية بشكل دقيق، لمنع وجود أية أخطاء في الصياغة أو الأسئلة.

- رابط تحميل النماذج الاسترشادية اللغة الأسبانية - لغة ثانية.

- رابط تحميل النماذج الاسترشادية اللغة الألمانية - لغة ثانية.

- رابط تحميل النماذج الاسترشادية اللغة الأيطالية - لغة ثانية.

- رابط تحميل النماذج الاسترشادية اللغة الأنجليزية - لغة ثانية.

- رابط تحميل النماذج الاسترشادية اللغة الصينية - لغة ثانية.

مواصفات وتوزيع درجات امتحانات اللغة الأجنبية الثانية

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات وتوزيع درجات امتحانات اللغة الأجنبية الثانية (الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والصينية) وهي كالتالي:

- زمن الامتحان: ساعتين

- الدرجة الكلية: 40

- عدد الأسئلة: 33 (اختيار من متعدد 28) وعدد الأسئلة المقالية 3

- عدد الأسئلة بدرجة واحدة: 32:28

- عدد الأسئلة بدرجتين: 3

- عدد الأسئلة بـ3 درجات: 2

- تتضمن الأسئلة المقالية من الورقة الامتحانية سؤالين مقال لكل منهما ثلاث درجات.

_ تتضمن الورقة الامتحانية سؤالين مقال لكل منهما ثلاث درجات (الإجمالي ست درجات).

- سؤال إنتاج كتابة: يكتب الطالب من 25 إلى 30 كلمة في إطار الموضوع المطلوب مستخدما العناصر المعطاة في السؤال.

- سؤال رسالة بريد إلكتروني (إيميل) يقوم الطالب بالرد عليه بجمل كاملة وفق المطلوب في السؤال، في كل مواد اللغة الثانية، ما عدا اللغة الإنجليزية التي يكون السؤال فيها يتضمن نص قصير يتراوح عدد كلماته من 80 إلي 100 كلمة ويقوم الطالب بالإجابة على ما يطلب منه.