«المالية»: تطوير التأمين متناهي الصغر يحقق أهداف التنمية المستدامة

قال الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية في مؤتمر التأمين متناهي الصغر، إن الدولة ممثلة في وزارة المالية، تكثف كل أوجه الدعم اللازم لقطاع التأمين بما في ذلك دعم مبادرات القطاع، وتوفير الحوافز اللازمة، ودعم صناديق المعاشات التقاعدية الخاصة والتكميلية لضمان الاستدامة المالية لهم.

وأضاف «أبو عيش»، خلال افتتاح المؤتمر الثاني للتأمين متناهى الصغر بعنوان «دعم مستقبل التأمين متناهي الصغر»، والذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين بمحافظة الأقصر، خلال الفترة من 13 حتى 15 مارس الجاري، إن التأمين متناهي الصغر يعد عنصراً مهماً في تحقيق التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار في الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وزيادة القدرة الشرائية.

دعم وتطوير التأمين متناهي الصغر في مصر

وذكر، أن دعم وتطوير التأمين متناهى الصغر فى مصر يحقق أهدافا مباشرة وغير مباشرة، ويؤدي إلى النمو الاحتوائي والتنمية المستدامة، وتنشيط الاقتصاد وخلق المزيد من فرص العمل وتعزيز الشمول المالي والحد من الفقر.

وشدد نائب وزير المالية على ضرورة استكمال كل مقومات سوق فعال للتأمين متناهي الصغر، ما يمكنه من توفير منتجات التأمين المصممة بناء على احتياجات ودخول الأفراد والأسر والشركات ذوى الدخل المحدود.

نشر الوعي بأهمية التأمين متناهي الصغر

وأكد «أبو عيش»، ضرورة نشر الوعي بأهمية التأمين متناهى الصغر باعتباره مولدا للنمو وقاطرة لزيادة النشاط التأميني، بما يتوافق مع استراتيجية الشمول المالي، وما تتضمنه من قاعدة وخدمات التأمين والوصول بخدمات لفئات أوسع من المواطنين ومزيد من الأنشطة الاقتصادية.