انطلاق فعاليات مؤتمر التأمين متناهي الصغر في الأقصر

انطلق مؤتمر التأمين متناهي الصغر بمحافظة الاقصر، والذي يعقده الاتحاد المصري للتأمين، بحضور رئيس الاتحاد الدكتور علاء الزهيري، وإسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمستشار رضا عبد المعطي، كبير مستشاري الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشؤن الخزانة.

الأقساط التأمينية

وفي بداية الموتمر، قال الدكتور علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، إن حجم الأقساط التأمينية لنشاط التأمين متناهى الصغر في مصر بلغ نحو 389 مليون جنيه، مقارنة بـ 230 مليون جنيه خلال الفترة الماضية، كما بلغ حجم الأقساط التأمينية عالميا عام 2022 نحو 84 مليار جنيه، ومن المتوقع وصول حجم الأقساط التأمينية لنحو 118 مليار جنيه خلال الفترة الحالية.

وتابع «الزهيري»، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أن التأمين متناهي الصغر يعد أحد الركائز الرئيسية للاقتصاد القومي، خاصة في الدول النامية.