«الداخلية» تطلق قافلة خدمية لتوفير المستلزمات الغذائية في شمال سيناء

أطلقت وزارة الداخلية قافلة خدمية وإنسانية لدعم أهالي مناطق العريش والشيخ زويد وبئر العبد بمحافظة شمال سيناء، وذلك في إطار مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وجرى إقامة معرض على مساحة كبيرة بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، يتم خلاله طرح عدد من السلع الغذائية وغير الغذائية والسلع المعمرة والسجاد والمفروشات بجودة عالية وبأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

كما تمّ الدفع بسيارات محملة بمختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق ، وكذا سيارات مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كل الخدمات الشرطية التي تقدمها قطاعات الوزارة.

كما تواصل منظومة أمان التابعة للوزارة توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة من خلال عدد من المنافذ الثابتة والمتحركة للمساهمةً في تخفيف الأعباء عن كاهل أهلينا بشمال سيناء.

ولاقت تلك المبادرة قبول واستحسان أهالينا بمحافظة شمال سيناء لما لها من مردود إيجابي في تخفيف الأعباء عن كاهلهم والتيسير عليهم في تلقيهم للخدمات بصورة مميزة.