إقبال كبير على منافذ «أهلا رمضان» و«كلنا واحد» في العريش

شهدت معارض «أهلا رمضان» و«كلنا واحد» في مدينة العريش بشمال سيناء، إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء المنتجات والسلع الغذائية المتنوعة بأسعار مخفضة.

الأرز الفاخر بسعر 17 جنيها للكيلو

ويبلغ سعر كيلو اللحم في معرض «كلنا واحد» 155 جنيها، والسكر 16 جنيها، والأرز 17 جنيها، وهي أسعار أقل من أسواق العريش الأخرى، فيما شهدت الأسعار بمعرض «أهلا رمضان» تخفيضات كبيرة أيضا، حيث سجل سعر كيلو اللحم العجالي الطازج 180 جنيها، والأرز الفاخر 20 جنيها، بفارق 7 جنيهات في سعر الكيلو عن المحال التجارية والأسواق الأخرى.

الأسعار في صالح محدودي الدخل

بدورها أكدت أماني رسلان، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، لـ«الوطن»، أن الأسعار مدعمة لتكون في صالح محدودي الدخل، موضحة أن المعارض ستواصل البيع بنفس السعر طوال شهر رمضان، علاوة على توفير جميع السلع الغذائية واللحوم والخضروات والدواجن والبقوليات وياميش رمضان.

افتتاح معارض أخرى بمناطق مختلفة

فيما أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، في تصريحات خلال افتتاح معرض «أهلا رمضان»، أنه سيتم افتتاح معارض أخرى في بئر العبد والمساعيد غرب العريش ومدينة الشيخ زويد، مضيفا أن تنوع المعارض وزيادتها سيخلق روحا تنافسية لدى التجار، ويعمل على تخفيض السعر.

وأضاف المحافظ، أن هناك مراقبة يومية لعمليات البيع من الجهات المعنية ومديرية التموين والغرفة التجارية، ولن يسمح بزيادة الأسعار أو التلاعب من التجار داخل السوق وخارجه.