«كلنا واحد».. حائط حماية للمصريين من تداعيات الأزمات العالمية

فى 30 يونيو 2018، انطلق حلم مبادرة «كلنا واحد» بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وخرجت إلى النور، وعاماً تلو الآخر، تتحول المبادرة إلى حائط صد فى مواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية وخطوة واسعة للتخفيف عن كاهل المواطنين لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة.

ومع حلول شهر رمضان 2023، تتواصل المبادرة فى عامها الخامس، حيث أعلنت وزارة الداخلية مواصلة فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من «كلنا واحد» تحت رعاية رئيس الجمهورية، ومن المقرر أن تستمر حتى نهاية شهر رمضان، لتوفير جميع السلع الغذائية وغير الغذائية.

وتشهد فعاليات المرحلة إقبالاً من المواطنين لشراء جميع السلع الغذائية وغير الغذائية، وأشادوا بأسعارها المخفّضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60%.

«الداخلية» تنشر الفرحة على مدار 5 سنوات وتوفر السلع الأساسية بتخفيضات تصل إلى 60%

وأعلنت وزارة الداخلية زيادة عدد السلاسل التجارية الكبرى المشاركة فى المرحلة، لتصل إلى 31 سلسلة تجارية بإجمالى 1074 فرعاً على مستوى الجمهورية، بداية من يوم 18 فبراير الماضى، بمناسبة اقتراب شهر رمضان، وتمت إقامة 4 معارض رئيسية «سرادقات» بالقاهرة والجيزة، و36 معرضاً فرعياً أمام السلاسل التجارية المشاركة، بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين الرئيسية بكل محافظات الجمهورية.

وتستهدف القوافل المناطق الأكثر احتياجاً بعدد من المحافظات التى لا تتوافر بها أفرع السلاسل التجارية ومنافذ البيع المشاركة طوال فترة المبادرة، بالتنسيق مع قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وبأسعار مخفّضة.

منظومة «أمان» تسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفّضة من خلال 1026 منفذاً ثابتاً ومتحركاً

وتواصل منظومة «أمان» التابعة لوزارة الداخلية المساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، من خلال توفير السلع الغذائية بأسعار مخفّضة من خلال 1026 منفذاً ثابتاً ومتحركاً، موضحة على الصفحة الرسمية للوزارة.

وتم الدفع بسيارات المنظومة محمّلة بكميات إضافية من السلع الغذائية تم إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفّضة عن مثيلاتها بالأسواق، وذلك بالمناطق الأكثر احتياجاً بمختلف المحافظات.

وتواصل كل مديريات الأمن على مستوى الجمهورية المشاركة فى فعاليات مراحل مبادرة «كلنا واحد»، بدءاً من المرحلة الأولى، التى شهدت طرح السلع الأساسية بـ690 فرعاً لكبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، لتوفيرها بأسعار مخفّضة تصل إلى 30%، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية لأجهزة الدولة باتخاذ جميع الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين، لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة.

طرح السلع الأساسية فى 690 فرعاً لكبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية بتخفيضات 30% بتوجيهات رئاسية

وحرصت الوزارة على المشاركة الجادة والفاعلة لمنافذ «أمان» التابعة للوزارة فى المرحلة الجديدة من المبادرة وطرح السلع الغذائية من خلال منافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية، وواصلت كل مديريات الأمن المشاركة فى فعاليات المبادرة لتوفير السلع الأساسية وطرحها بـ(690) فرعاً لكبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية.

وأطلقت وزارة الداخلية المرحلة الثانية عشر مبادرات فى 1 أبريل 2020 لتوفير السلع الغذائية للمواطنين، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى إطار إجراءات الدولة لمواجهة أزمة فيروس كورونا، لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور، بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى، بإجمالى (18) سلسلة بـ(776) فرعاً على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع الموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصّصة فى مجال السلع الاستراتيجية واللحوم والدواجن والألبان ومشتملاتها بجودة عالية وأسعار مخفّضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%.

وتواصل وزارة الداخلية إيفاد القوافل لتوزيع السلع الغذائية مهداة إلى الأسر الأكثر احتياجاً، وتوفير السلع والمنتجات بأسعار مخفّضة، لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور، والتى تستمر حتى نهاية شهر رمضان، بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى (كارفور - أولاد عبدالله العثيم - هايبر الشرقية - هايبر بلس - خير بلدنا - العابد - أسواق فتح الله - سبينس - خير زمان - أولاد رجب - راية - الفرجانى - المحلاوى - هايبر وان - أوسكار - أكسبشن - الشرق) بإجمالى (360) فرعاً على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصّصة فى مجال السلع الاستراتيجية واللحوم والدواجن والألبان ومشتملاتها والمنظفات للمشاركة فى المبادرة (أرما - صافونا - الوليلى - المتحدة - زمزم - دومتى - العابد للحوم المجمدة - شاى العصارى - ريحانة - جاردينو «الصعيد لصناعة المركزات»).

وتم التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بإقامة شوادر ومعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفّضة عن مثيلاتها بالأسواق والتنسيق مع كبار تجار الجملة بإعداد سيارات متنقلة ومُحمّلة بالسلع والمواد الغذائية تجوب الكثير من القرى والشوارع والميادين.

وتواصل منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية تجهيز الكثير من المنافذ الثابتة والمتحركة للمشاركة فى فعاليات المبادرة، بالتنسيق مع مديريات الأمن وإعداد سيارات متنقلة مُحمّلة بالسلع والمواد الغذائية تجوب القرى والمناطق النائية لإهداء سلع غذائية للأسر الأكثر احتياجاً، فى إطار تخفيف العبء عن كاهلهم.

وانطلقت المبادرة بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى «خير زمان وهايبر وان وسبينس وكارفور وأولاد رجب والعابد وعبدالله العثيم والفرجانى وهايبر الشرق وخير بلدنا وأكسبشن والراية والمحلاوى وهايبر الشرقية وهايبر بلس وعيد لبيب ومول القاهرة وكازيون وأوسكار وأسواق فتح الله»، لتصل إلى أكثر من (750) فرعاً على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصّصة للمشاركة فى المبادرة.

وتم التنسيق مع مسئولى عدد من الكيانات الصناعية والتجارية الكبرى والموردين وإنشاء عدد 4 سرادقات بالميادين الرئيسية بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية لعرض وبيع منتجاتهم من السلع الغذائية، الصناعية، وبعض مستلزمات البيت المصرى، خاصة محلية الصنع، بأسعار مخفّضة أقل من مثيلاتها بالأسواق وبنسب تخفيض تتراوح من 25% إلى 60%، إلى جانب التنسيق مع مسئولى عدد من الشركات لإقامة معرض ثابت لمنتجات الشركات بساحة مجاورة لقاعة المؤتمرات التابعة لهيئة استاد القاهرة الدولى، وذلك خلال فترة المبادرة.

وشاركت منظومة «أمان» التابعة لوزارة الداخلية فى المبادرة للمساهمة فى تلبية احتياجات المواطنين، حيث تضطلع المنظومة بتجهيز الكثير من المنافذ الثابتة والمتحركة لطرح السلع الغذائية والمنتجات بأسعار مخفّضة للمواطنين بالأماكن النائية والقرى بكل المحافظات، بالتنسيق مع مديريات الأمن لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بما يُعد ترجمة واقعية لاهتمام الوزارة بالمساهمة فى تلبية الاحتياجات المجتمعية للمواطن من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، والاستجابة لمتطلباتهم، بما يُرسّخ الدور المجتمعى للوزارة ويحقّق توطيد العلاقات الإيجابية مع المواطنين، ويسهم فى تحقيق مفهوم جودة العمل الأمنى، وقد تم التنسيق مع جميع السلاسل التجارية لاتخاذ كل الإجراءات الصحية والوقائية والاحترازية اللازمة لضمان سلامة المواطنين حال تردّدهم على مختلف الأفرع.

«باز»: المبادرات المجتمعية ذروة المشاركة فى كل ما تفعله الحكومة من أجل المواطن ورسالة بأن الدولة لن تتخلى عن أبنائها

من جانبه قال اللواء مصطفى باز مساعد وزير الداخلية السابق إن المبادرات المجتمعية هى ذروة المشاركة فى كل ما تفعله الدولة من أجل المواطن، لأنها تنقل رسالة بأن الدولة لن تتخلى عن المواطن ولن تتركه فريسة لجشع التجار والمحتكرين، لذلك كان التدخل حاسماً، واستغلت الدولة من خلال وزارة الداخلية إمكانياتها، وقامت بتنفيذ المبادرة وضربت جشع التجار فى مقتل.

وأشار «باز» إلى أن المبادرة تقوم بتجهيز الكثير من المنافذ الثابتة والمتحركة لطرح السلع الغذائية والمنتجات بأسعار مخفّضة للمواطنين بالأماكن النائية والقرى، بالتنسيق مع مديريات الأمن فى ترجمة واقعية لاهتمام الوزارة بالمساهمة فى تلبية الاحتياجات المجتمعية للمواطن من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، والاستجابة لمتطلباتهم، بما يرسّخ الدور المجتمعى للوزارة ويحقّق توطيد العلاقات الإيجابية مع المواطنين.