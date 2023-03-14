«خطة النواب» تشيد بقرار الحوافز المالية لكل سيدة تنجب طفلين: يواجه النمو السكاني

أكد ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهمية الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة الزيادة السكانية، من خلال وضع حوافز للأسر التي لا يزيد عدد أطفالها عن طفلين، في إطار تكليفات القيادة السياسية بشأن مواجهة النمو السكاني، موضحا أنّه سيتم تخصيص وثيقة بمبلغ 1000 جنيه سنويا، لكل سيدة تنطبق عليها الشروط، وأبرزها ألا يزيد عدد أطفالها عن طفلين وأن تكون أقل من 45 عاما، على أن يتم استرداد الوثيقة عقب بلوغ الزوجة الأم 45 عاما وبعد التحقق من عدم إنجابها الطفل الثالث.

وثيقة تأمين لكل سيدة تنجب طفلين

وقال عمر، لـ«الوطن»، إنّ تكاتف الأسر المصرية مع الحكومة والدولة لمواجهة النمو السكاني العشوائي، أمر مهم، لافتا إلى أنّ وزارة المالية ستعمل خلال الفترة المقبلة، لإعداد الوثيقة في ضوء برنامج الحوافز المادية بالمشروع القومي لتنمية الأسرة.

وأشار إلى أنّ هذه الإجراءات سيتم تنفيذها بشكل دقيق ومتابعة دورية من كل أجهزة الدولة، حيث سيتم احتساب المبلغ بشكل متراكم لكل سيدة مشتركة ولديها طفلين فقط من وقت الاشتراك في البرنامج، ويسقط حقها في المشروع حال إنجاب الطفل الثالث.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، شهد اليوم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة، ويتضمّن إشراك السيدات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 21 وحتى 45 عاما كحد أقصى في المشروع القومي لتنمية الأسرة، من خلال ادخار مبلغ قيمته ألف جنيه سنويا لكل سيدة متزوجة ولديها طفلين بحد أقصى.