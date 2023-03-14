وفاة الأميرة أريج بنت عبد الله بن خالد بن عبد العزيز.. اعرف موعد ومكان الجنازة

أصدر الديوان الملكي السعودي، بيانا عاجلا أعلن فيه وفاة الأميرة أريج بنت عبد الله بن خالد بن عبد العزيز آل سعود، وذكر الديوان الملكي السعودي في بيانه قائلا: «انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة أريج بنت عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود».

مكان صلاة الجنازة على الأميرة أريج بنت عبد الله بن خالد بن عبد العزيز آل سعود

وكشف البيان عن موعد ومكان صلاة الجنازة على الأميرة أريج بنت عبد الله بن خالد بن عبد العزيز، مضيفا: «وسيصلى عليها -إن شاء الله- اليوم الثلاثاء بعد صلاة العصر في مسجد الأمير سعود بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود في محافظة جدة».

واختتم الديوان الملكي السعودي بيانه بالجهة الأميرة اريج قائلا : «تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون».

من هي الأميرة أريج بنت عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود؟

والأميرة أريج بنت عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود، هي أميرة سعودية وواحدة من أفراد العائلة المالكة في المملكة العربية السعودية، ولدت في العام 1963، وتعد الابنة الثالثة للملك السعودي عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ودرست الأميرة في المملكة العربية السعودية وتمكنت من الحصول على شهادة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية من جامعة الملك سعود.

وحصلت الأميرة أريج بنت عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز على شهادة الماجستير في الدراسات الإسلامية من جامعة كولومبيا البريطانية في كندا.

مناصب شغلتها الأميرة أريج بنت عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود

وشغلت الأميرة أريج بنت عبد الله بن خالد بن عبد العزيز، عدد كبير من المناصب الهامة في المملكة العربية السعودية منها عضو مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية في العاصمة الرياض ورئيسة المجلس الاجتماعي للنساء في العاصمة السعودية، وعملت في الكثير من المشاريع الخيرية والإنسانية منها دعم الأيتام والمحتاجين ودعم السيدات والفتيات في المملكة العربية السعودية.