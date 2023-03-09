الديوان الملكي السعودي: وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز آل سعود
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أ ش أ
09:34 م | الخميس 09 مارس 2023
المملكة العربية السعودية
أصدر الديوان الملكي السعودي اليوم بيانا عاجلا بشأن وفاة أحد أفراد الأسرة الحاكمة داخل المملكة.
وقال بيان الديوان الملكي: «انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود».
صلاة الجنازة عليها
وأضاف البيان: «وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ بعد صلاة الجمعة الموافق 18 / 8 / 1444هـ، في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض».
وأتم: «تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون».