الديوان الملكي السعودي: وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز آل سعود

أصدر الديوان الملكي السعودي اليوم بيانا عاجلا بشأن وفاة أحد أفراد الأسرة الحاكمة داخل المملكة.

وقال بيان الديوان الملكي: «انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود».

صلاة الجنازة عليها

وأضاف البيان: «وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ بعد صلاة الجمعة الموافق 18 / 8 / 1444هـ، في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض».

وأتم: «تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون».