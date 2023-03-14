منصات البيع الإلكتروني توفر عروض قبل عيد الأم.. تخفيضات تصل لـ70%

أعلن عدد من منصات التجارة الإلكترونية، إطلاق العديد من العروض والتخفيضات في الوقت الحالي مع اقتراب الاحتفال بعيد الأم الموافق 21 مارس الحالي.

ولفتت العديد من المنصات إلى أنها طرحت خصومات كبيرة على العديد من الأقسام للشراء خاصة الأجهزة المنزلية وأدوات المطبخ والإكسسوارات ومستحضرات التجميل، وهو الأشياء الأكثر طلبا في فترة الاحتفال بعيد الأم.

وأوضحت عدد من المنصات أنّ هناك تخفيضات تصل إلى 70% على المنتجات بجانب العروض على شراء المنتجات والحصول على قطعة أخرى كهدية.

توفير العديد من العروض للعملاء

وأكدت المنصات أنّ هذه العروض تأتي كترويج لمبيعاتها خاصة في الوقت الحالي والذي يعتبر موسم للشراء، موضحة أنّه يتم توفير جميع المنتجات التي قد يحتاج إليها العملاء، سواء ملابس أو أحذية أو أجهزة إلكترونية أو أجهزة مطبخ وأدوات المطبخ ومنتجات التجميل والديكورات وغيرها.

وتعتبر هذه الفترة هي من أكثر الأوقات التي يزداد خلالها البحث عن الأجهزة المنزلية وأدوات المطبخ والتي تسهل على الأمهات التحضير للطعام وغيرها، لذلك يكثر البحث عنها قبل عيد الأم.