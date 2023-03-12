موعد عيد الأم 2023 في مصر.. تاريخ نحتفل به منذ 68 عاما

تكريما لها ولدورها في المجتمع والحياة بشكل عام، يحتفل العالم يعيد الأم، وهو من الأعياد التي اشتحدثتها الشعوب تقديرًا لدور الأم، وتكريم الأبناء لها بالهداية عرفانا بالجميل وما تقدمه في سبيلهم من تضحيات، لذا يبحث الكثيرون عن موعد عيد الأم 2023 في مصر.

موعد عيد الأم 2023 في مصر

يحتفل المصريون بعيد الأم في يوم 21 مارس من كل عام، الذي يوافق أول أيام فصل الربيع، كما تحتفل عدة دول عربية أخري يعيد الأم في نفس التوقيت من بينها: السعودية والإمارات واليمن والعراق والبحرين والأردن والكويت ولبنان وليبيا وسوريا والسودان.

الاحتفال بعيد الأم في مصر

وتحتفل المدارس والمؤسسات بعيد الأم عن طريق تقديم الهدايا للعاملات والموظفات في مقام الأم من قبل الموظفين الأصغر سننًا، رغم أن هذا اليوم لا يكون أجازة رسمية، إلا أن بعض المؤسسات الحكومية تحرص على تكريم الأمهات واختيار الأم المثالية.

تكريم الأمهات

ومع قدوم عام 2015، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تكريم الأمهات المثاليات، وقرر منحهن وسام الكمال من الطبقة الثانية ومبالغ مالية، وأصبح احتفال مستمر حتى الآن، كما تقيم وزارة التضامن الاجتماعي كل عام مسابقة لاختيار الأمها المثيات، بغض النظر عن كونهن عاملات أو ربات منزل، بشروط أن يكون لديهن قصص كفاح من ومثابرة من أجل تربية الأبناء والوصول بهم إلى بر الأمان.

تاريخ الاحتفال بعيد الأم في مصر

وتحتفل مصر بعيد الأم منذ عام 1955، حينما زارات إحدي السيدات مكتب الصحفيان الراحلان علي أمين وشقيقه مصطفى أمين مؤسسي جريدة أخبار اليوم، لتحكي له معاناتها مع أبنائها الذين انصرفوا عنها بعد أن ترملت الأم وكرست حياتها لتربيتهم ورعايتهم وما أن تزوجوا حتى استقلوا بحياتهم بعيدا عنها، فكتب مصطفى أمين في عمود «فكرة» بجريدة أخبار اليوم: «لما لا نتفق علي يوم من أيام السنة نطلق عليه يوم الأم ونجعله عيدا في بلادنا وبلاد الشرق.. وفي هذا اليوم يقدم الأبناء لأمهاتهم الهدايا الصغيرة ويرسلون للأمهات خطابات صغيرة يقولون فيها شكرا يا أمي».

وتفاعل القراء مع فكرة مصطفى أمين واختاروا يوم 21 مارس من كل عام للاحتفال بالأم، وجرى الاحتفال به في مصر لأول مرة 21/3/1956، واستمر الاحتفال به حتي يومنا الحالي.

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