البنوك في لبنان تبدأ إضرابا مفتوحا.. وانهيار تاريخي جديد لسعر الصرف

بدأت البنوك العاملة في لبنان إضرابا مفتوحا عن العمل وأغلقت أبوابها أمام المواطنين اليوم الثلاثاء، التزاما بقرار جمعية المصارف اللبنانية، والتى قررت العودة إلى الإضراب لحين اتخاذ التدابير القانونية السريعة لوضع حد لما وصفته بالخلل في اعتماد معايير متناقضة في إصدار بعض الأحكام التي تستنزف ما بقي من أموال تعود لجميع المودعين وليس لبعضهم على حساب الآخرين.

انهيار تاريخي لسعر الصرف

يأتي ذلك في وقت سجل فيه سعر صرف الليرة اللبنانية انهيارا تاريخا حيث تجاوز سعر الصرف 100 ألف ليرة للدولار الواحد في السوق غير الرسمية، والتي يتم على أساسها تسعير جميع السلع والخدمات بلبنان باستثناء خدمات الهواتف المحمولة والكهرباء الحكومية، والتي يتم تسعيرها على سعر منصة صيرفة التي سجلت ارتفاعا غير مسبوق أيضا بالأمس لتسجل 75 ألفًا و800 ليرة للدولار.

ارتفعت أسعار الوقود في لبنان

ويتراوح التداول في السوق اليوم ما بين 100 ألف و100 ليرة و100 ألف و200 ليرة لبنانية للدولار، كما ارتفعت أسعار الوقود في البلاد صباح اليوم مجددا مسجلة مستوى غير مسبوق على الإطلاق وسط حالة من الارتباك في الأسواق نتيجة عدم استقرار سعر الصرف في السوق غير الرسمية.