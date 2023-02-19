حاكم مصرف لبنان لقناة «القاهرة الإخبارية»: توجد عدة أسعار لـ الدولار في بلادنا

قال رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان، إنه بالفعل هناك عدة أسعار للدولار في لبنان، ويستطيع أي مواطن مودع أن يسحب 400 دولار شهريًا مقابل 15 ألف ليرة للدولار الواحد، ومن أجل السيطرة على السوق النقدي وحتى تكون هناك شفافية وحوكمة، تم عمل منصة مصرفية تابعة للمصرف المركزي.

السعر الرسمي داخل المصرف للدولار 15 ألف ليرة

وأضاف «سلامة»، خلال حواره في برنامج «ثم ماذا حدث»، الذي يعرض على قناة «القاهرة الإخبارية»، ويقدمه الإعلامي جمال عنايت، أن السعر الرسمي داخل المصرف للدولار 15 ألف ليرة، وكان هذا السعر مناسبا للمديونين بالمصارف، وساعد أن يُغطي ديونهم، كما ساعد على إنقاذ المصارف من شبح الإفلاس وخسارة المودعين كافة أموالهم.

وأوضح حاكم مصرف لبنان، أن السعر الثاني للدولار في لبنان هو سعر الصيرفة، وهو أيضًا يتبع المصرف لكنه على شكل منصة، ويتم تسجيل كل العمليات التي يتم التعامل فيها بالسوق النقدي فيه، وتكون خاصة بالأشخاص الراغبين في الاستيراد من الخارج وغيرها من تلك الأمور، وتكون بياناته على المنصة غير سرية وإنما واضحة، والدولار فيه بـ34 ألف ليرة.

أسعار السلع في لبنان مقدرة بالدولار

وأشار إلى أن السلع في لبنان مقدرة بالدولار، ونتخذ بعض الخطوات من أجل تخفيف النتائج السلبية على المواطن بمعالجات محددة: «مكانش عندنا بديل نقدمة نخلي المواطن لا يشعر أن هناك أزمة، بنعمل على أن قدرته الشرائية تبقى ثابتة لما يقبض معاشة بالدولار، لأنه بيبيعه بسعر أعلى في السوق الموازي عشان يشتري السلع والمنتجات من عند التاجر وتكون تسعيرتها طبقا للسوق الموازي وسعر الدولار فيه»