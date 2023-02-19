حاكم مصرف لبنان لقناة «القاهرة الإخبارية»: سعر الصرف تأثر عقب توقف الدولة عن سداد ديونها

قال رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان، إن المصرف بموجب قانون النقد والتسليف، لا سيما المادة 91، يمكن للبنك المركزي تسليف أو إقراض الحكومة، ولكننا أقرضنا بالليرة وليس الدولار، «وقت تسليف الحكومة بالدولار هو الوقت الذي لم يكن لديهم إمكانية استقطاب دولار؛ قبل أن يحدث توقف عن الدفع وأصبح هناك حساب مكشوف بالدولار لتمويل الدولة لاحتياجاتها، لكن معظم التسليف الذي حدث تم بالليرة»

وقت طباعة الليرة كان الوضع الاقتصادي مستقرا

وأضاف «سلامة»، خلال استضافته ببرنامج «ثم ماذا حدث» الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه وقت طباعة الليرة كان الوضع الاقتصادي مستقرا، ولم يؤثر ذلك على سعر الصرف، موضحًا أن سعر الصرف تأثر عندما توقفت الدولة اللبنانية عن سداد ديونها، فالقطاع المصرفي كان لديه قروض بنحو 50 مليار دولار للقطاع الخاص ورجع منها 32 مليار دولار.

يؤيد توحيد سعر صرف الليرة

وتابع حاكم مصرف لبنان: «لكن عادت هذه الأموال بالليرة اللبنانية وخسرت هذه المبالغ، وخسر من سيولته أكثر من 50 مليار دولار بهذه الطريق بين القطاع العام والخاص، وهو مبلغ كبير للغاية»، موضحًا أن تعميمات تخرج حاليا لتصير وسائل الدفع مسهلة أكثر أمام المواطنين سواء بالليرة اللبنانية أو الدولار الأمريكي، كما أنه يؤيد على توحيد سعر صرف الليرة، ولكن بانتظار تعميم الخطوات التي تدعم الاقتصاد.

وواصل: «الأمور التي تدعم الاقتصاد ليست في يد مصرف لبنان، وكذلك توحيد سعر الصرف ليس في يد مصرف لبنان، ولا يجب أن نتفرج ويتدهور الوضع أكثر، ولكن يجب أن نأخذ مبادرات يسمح بها القانون وتساعد في الحركة الاقتصادية، هناك عدة أسعار لليرة مقابل الدولار، وخلق ذلك توازنات بقطاعات مختلفة إمكانيات تطبيق هذه الأسعار، وهذا ليس معناه أننا راضيين عن الوضع، ولكن القانون لا يسمح لنا بالتوجه لتوحيد أسعار الصرف انفراديا».