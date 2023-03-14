«الإندبندنت»: اتهام أكثر من 1500 شرطي بريطاني بإساءة التعامل مع المرأة

كشفت آخر الإحصاءات الرسمية في بريطانيا، أن اكثر من 1500 ضابط وموظف في شرطة المملكة المتحدة متهمون بإساءة معاملة النساء بما في ذلك الاغتصاب والتحرش الجنسي، على مدى ستة أشهر، لكن أقل من 1% تم طردهم حتى الآن.

الإندبندنت: فصل 13 شرطيا بريطانيا فقط بعد التحقيقات

وفقا لتقرير مجلس رؤساء الشرطة الوطنية (NPCC) والذي نشرته صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، تظهر الإحصاءات التي تم جمعها لأول مرة من قوات الشرطة في جميع أنحاء إنجلترا وويلز أنه تم الانتهاء من ربع التحقيقات في سوء السلوك فقط خلال هذه الفترة، وتم فصل 13 شخصا فقط.

ووفقا للتقرير، تشمل الادعاءات ضد الضباط الاغتصاب والتحرش الجنسي وإساءة استخدام المنصب لغرض جنسي والعنف المنزلي، كما كانت هناك شكاوى حول استخدام القوة من قبل الضباط الذكور وضابطات الشرطة البريطانية.

في الفترة بين 1 أكتوبر 2021 و31 مارس 2022، أحصى المجلس الوطني لمكافحة الفساد 1177 حالة عنف الشرطة ضد النساء والفتيات وفي المجموع، تم التحقيق في 55% منها على أنها سوء سلوك و45% كانت شكاوى عامة.

لم يتم اتخاذ أي إجراء إضافي في 70% من الادعاءات

ولا يزال العديد من الحالات قيد التحقيق، ولكن من بين الحالات التي تم الانتهاء منها، لم يتم اتخاذ أي إجراء إضافي في 70% من الادعاءات المتعلقة بالسلوك و91% من الشكاوى.

قالت نائبة رئيس الشرطة ماجي بليث، منسقة الشرطة الوطنية للعنف ضد النساء والفتيات، إن سلسلة من الحالات المروعة دفعت لإدراك هذا التهديد ولقلب الطاولة على الرجال الذين يمارسون العنف على النساء، مشيرة إلى أن المجلس الوطني كان يدعو الحكومة إلى تغيير اللوائح من أجل تسهيل فصل الضباط المتهمين - حتى لو لم تتم إدانتهم - بإساءة معاملة النساء.