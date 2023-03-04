الشرطة البريطانية: لا داعٍ للقلق من سماع دوي انفجار ليستر

قالت شرطة ليسيسترشاير البريطانية، إنها تلقت مكالمات عديدة تتعلق بصوت انفجار كبير سمع من أجزاء مختلفة من المدينة والمحافظة، مضيفة: ليس هناك قلق عقب تقارير عن سماع دوي الانفجار.

وأعلنت وسائل إعلام بريطانية، اليوم السبت، وقع صوت انفجارات ضخمة في مدينة ليستر، وأفاد العشرات من الأشخاص في المدينة وحولها أنهم سمعوا دوي انفجار أو دوي دوي فوق رؤوسهم.

وسادت حالة من الهلع في صفوف سكان المنطقة التي سمع فيها الانفجار، دون أن تكشف السلطات سبب الانفجار.