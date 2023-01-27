قناة القاهرة الإخبارية تكشف تفاصيل زيارة ملك الأردن إلى الدوحة

كشفت آية السيد، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من العاصمة الأردنية عمان، أبرز ما جاء في الصحف الأردنية على مدار الأيام الماضية، وقالت «السيد»، خلال ظهورها في برنامج «صباح جديد»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، إن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، توجه إلى دولة قطر قبل يومين للالتقاء بالأمير تميم بن حمد الثاني.

وأضافت، أن الزيارة تضمنت العديد من الاجتماعات والمباحثات، بهدف استدامة التنسيق لخدمة القضايا العربية، والحديث عن العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والمشروعات الأردنية القطرية.

منطلق أخوي واقتصادي وسياسي

وتابعت، أن الزيارة التي جاءت من منطلق أخوي واقتصادي وسياسي، تناولت القضية الفلسطينية وأهمية وجود دور عربي لضمان حل الدولتين، وضمان حقوق الفلسطينيين.

التطرق إلى أمور اقتصادية كثيرة

وأردفت، أنه تم التطرق إلى العديد من الأمور الاقتصادية، بينها توسيع التعاون الثنائي لتحقيق مصالح البلدين، وتحسين الأوضاع الاقتصادية، خاصة مع سعي الأردن لتحقيق العديد من الشراكات العربية، بعد الأزمات التي حلت بالمنطقة بشكل عام.