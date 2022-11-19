تزامنا مع انطلاق منافسات مونديال كأس العالم غدا في قطر، كثر التساؤل على محرك البحث «جوجل» عن شروط حضور كأس العالم 2022 في قطر للسعوديين.

وفى التفاصيل، بشأن شروط حضور كأس العالم 2022 فى قطر للسعوديين، أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية، جاهزيتها لخدمة المسافرين الراغبين في حضور فعاليات بطولة كأس العالم قطر 2022 وفقا لشبكة «العربية».

دعم المنافذ الدولية بالكوادر البشرية المؤهلة والأجهزة التقنية الحديثة

وأوضحت أنها دعمت المنافذ الدولية بالكوادر البشرية المؤهلة والأجهزة التقنية الحديثة، وذلك لخدمتهم بدءًا من وصولهم حتى مغادرتهم، وإنهاء إجراءاتهم بيسر وسهولة.

وأضافت الجوازات السعودية، أنه منذ الأول من نوفمبر الجاري وحتى 23 ديسمبر المقبل سيتم تنفيذ الإجراءات التي أعلنتها السلطات القطرية المختصة للراغبين في حضور مباريات كأس العالم والفعاليات المصاحبة، عبر المنافذ البرية والجوية المؤدية إلى قطر.

ونوهت الجوازات السعودية، بأن الإجراءات اقتصرت على السماح بالدخول للحاصلين على بطاقة «هيّا» للمسافرين باستخدام جواز السفر المسجل في منصة «هيّا»، باستثناء المواطنين القطريين والمقيمين فيها حاملي البطاقة الشخصية القطرية.

ولفتت إلى أنه بإمكان الراغبين في السفر لدولة قطر لحضور كأس العالم وفعالياته من المواطنين والمقيمين والسياح الحاصلين على بطاقة «هيّا» الاتصال بمركز العمليات الأمنية الموحدة (911) لمعرفة أي تعليمات ذات علاقة.

منصة «هيا»

كما يمكن لجميع المستفيدين زيارة الموقع الإلكتروني للمنصة الموحدة «حاضرين» على الرابط: HereForYou.sa، الذي يهدف لتقديم المعلومات اللازمة لضمان سلاسة رحلة الراغبين في حضور مباريات المونديال من داخل المملكة.

في السياق، أعلنت شركة مطارات القابضة في المملكة العربية السعودية عن خطتها التشغيلية للراغبين في حضور مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.

وأوضحت أنه تم توفير أكثر من 2300 رحلة، وأكثر من 636 ألف سعة مقعدية، وستكون الرحلات من 5 مطارات دولية وهي الرياض، جدة، الدمام، المدينة المنورة والقصيم، من خلال 4 ناقلات جوية وهي «الخطوط الجوية السعودية» و«طيران أديل» و«طيران ناس» و«الخطوط الجوية القطرية».

وأشارت الشركة إلى أن الرحلات المجدولة المعتادة سيتم تشغيلها وتصل جميعها إلى مطار حمد الدولي الجديد بالدوحة، قادمة من جدة والرياض والدمام والمدينة المنورة والقصيم كسائر الرحلات الدولية المعتادة.

وأوضحت الشركة أن السفر لا يحتاج سوى تجهيز جواز السفر والأمتعة وبطاقة «هيّا» الرقمية أو المطبوعة، ثم التوجه إلى الصالة الدولية.

وأكدت شركة «مطارات» على أهمية الالتزام بإجراءات السفر حسب شروط الجهات الرسمية في منصة حاضرين، عند الذهاب بأي رحلة جوية متجهة لحضور كأس العالم في قطر وهى:

-إحضار بطاقة «هيّا» الرقمية أو المطبوعة.

-جواز السفر وبطاقة صعود الطائرة.

-التأكد من مطابقة نوع الرحلة بالوجهة المحددة في الحجز، حيث إن الرحلات الترددية اليومية تحمل رقما مكونا من 4 خانات، والرحلات التجارية تحمل رقما مكونا من 3 خانات.

وأضافت أنه يتطلب وجود إقامة سارية المفعول وتأشيرة خروج وعودة للمقيمين في السعودية.