طرح الإعلان التشويقي الرسمي لمسلسل «1000 حمدالله ع السلامة»

طرحت شركة العدل جروب، الإعلان التشويقي الرسمي لمسلسل «1000 حمدالله ع السلامة»، بطولة يسرا، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن المقرر عرض مسلسل «1000 حمدالله ع السلامة» في موسم دراما رمضان 2023.

قصة مسلسل «1000 حمدالله ع السلامة»

وتتعرض يسرا خلال أحداث المسلسل، لمفارقات كوميدية عديدة، بعدما يتوفى زوجها بالخارج، ويترك لها وصية بالانتقال إلى والدتها، بشأن الحصول على الميراث.

وتقدم الفنانة يسرا في المسلسل، دور «أم» للفنانين مايان السيد وآدم الشرقاوي، فيما تعد هذه هي المرة الثانية، التي تقف فيها شيماء سيف أمام يسرا؛ إذ جسّدت دور البطولة أمامها العام الماضي في مسلسل «أحلام سعيدة».

تعرف على أبطال مسلسل 1000 حمدالله ع السلامة

مسلسل 1000 حمدالله ع السلامة، اجتماعي كوميدي، وهو من بطولة يسرا، وشيماء سيف، ومحمد ثروت، ومايان السيد، وآدم الشرقاوي، والمطرب عنبة، وأوتاكا، تأليف محمد ذو الفقار، وإخراج عمرو صلاح، ومن إنتاج جمال العدل.