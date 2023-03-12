تعرف على أبناء يسرا بمسلسل 1000 حمد الله على السلامة في رمضان 2023

تخوض الفنانة يسرا، موسم دراما رمضان 2023، بمسلسل 1000 حمد الله على السلامة، المقرر عرضه عبر قناة أون خلال شهر رمضان.

وتقدم الفنانة يسرا في المسلسل، دور «أم» للفنانين مايان السيد وآدم الشرقاوي، ويشاركها بطولة العمل، محمد ثروت، وشيماء سيف، وبيومي فؤاد، ومؤدي المهرجانات عنبة.

شيماء سيف تقف أمام يسرا للمرة الثانية

وتعد هذه هي المرة الثانية، التي تقف فيها شيماء سيف أمام يسرا، حيث جسّدت دور البطولة أمامها العام الماضي في مسلسل «أحلام سعيدة».

تفاصيل مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

مسلسل 1000 حمد لله على السلامة، بطولة يسرا، وشيماء سيف، وأوتاكا، وتجسّد يسرا شخصية الدكتورة «سميحة جاهين السويسي»، التي تعود إلى مصر بعد فترة غياب طويلة.