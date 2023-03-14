ضبط 600 كيلوجرام لحم مفروم غير صالح للاستهلاك الآدمي في الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الأستاذة فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة التموين بالشرقية بإحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء، والتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المحددة، ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت وتطبيق القانون على المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، شنت إدارة تموين العاشر حملة أسفرت عن تحرير محاضر للمخالفين، وبعض النتائج كالتالي:

1- تحرير المحضر رقم 984 لسنة 2023 جنح أول العاشر من رمضان ضد أحد أصحاب مصانع اللحوم المصنعه الكبرى بالمدينة، لوجود منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على 20 شيكارة لحم مفروم، زنة الواحدة 30 كيلوجرامًا بإجمالي وزن 600 كيلوجرام.

٢- تحرير المحضر رقم 985 جنح أول العاشر من رمضان ضد أحد أصحاب أنشطة تجارية للبيع بأزيد من السعر الرسمي للسجائر.

٣- تحرير محضرين بأرقام ٩٨٦، ٩٨٧ لسنه ٢٠٢٣ جنح أول العاشر من رمضان، ضد أصحاب أنشطة تجارية لعدم وجود شهادة صحيه للعاملين في مجال الأغذية.