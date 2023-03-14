أسعار الفراخ المجمدة في جميع منافذ وزارة التموين وأهلا رمضان

حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على ضخ أطنان من اللحوم المجمّدة بأسعار مخفضة، بجميع منافذ الوزاة والمجمعات الاستهلاكية ومعارض اهلا رمضان بالمحافظات، وتعد أسعار الفراخ المجمدة أقل بكثير، مقارنة بأسعار الفراخ الطازجة.

أسعار الفراخ المجمدة

انخفاض كبير تشهده أسعار الفراخ المجمدة عن أسعار الفراخ الحية في الاسواق، حيث يتراوح سعر الفراخ المجمدة بين 65 حتى لـ90 جنيها وفقا للوزن، أي أقل بنحو 28 جنيها تقريبا عن سعر الفراخ الحية في الأسواق، كما يبلغ وزن الفرخة الواحدة كيلو و500 جرام.

منافذ بيع الفراخ المجمدة

ووفرت وزارة التموين العديد من المنافذ لبيع الفراخ المجمدة، منها معرض أهلا رمضان، ومنافذ الجمعيات الاستهلاكية، ومنافذ كلنا واحد، والسيارات المتنقلة في الميادين الكبرى والمحافظات.

أسعار الفراخ الحية اليوم في الأسواق

- كيلو الفراخ البيضاء بين 75 حتى 85 جنيها.

- كيلو الفراخ الأمهات، نحو 65 حتى 72 جنيهًا.

- كيلو الفراخ البلدي بسعر 108 حتى 110 جنيهات.

- سعر الفراخ الساسو بسعر 118 حتى 121 جنيهًا.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أكدت في بيان صادر عنها، أنّ الدواجن المجمدة في المجمعات هي فراخ بلدي محلية، وتم ضخها بالاتفاق بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وبعض شركات القطاع الخاص، التي عملت على توفير وإتاحة الدواجن بأسعار مخفضة.