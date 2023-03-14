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أسعار السكر في التموين ومعارض أهلا رمضان.. يبدأ من 10.5 جنيه

كتب:

صفية النجار
08:57 ص | الثلاثاء 14 مارس 2023
السكر

السكر

تقّدم معارض أهلا رمضان والسلاسل التجارية التي وفرتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، عروضا مخفّضة على السكر، حيث يُباع في محلات البقالة بـ22 جنيها، وتطرحه المنافذ المختلفة لأهلا رمضان بـ18 جنيها، بمناسبة شهر رمضان الكريم.

سعر طن السكر 

ويبلغ سعر طن السكر 17800 جنيه بينما يبلغ سعر الكيلو داخل منافذ التموين 10.50 جنيه، ويتراوح سعر كيلو السكر في معرض أهلًا رمضان بين 16 و18 جنيهًا، التي تشهد المعارض إقبالاً كثيفًا من جانب المواطنين على الشراء، وتتوقّع شعبة البقالة في الغرفة التجارية، استمرار استقرار الأسعار الفترة المقبلة.

توافر السلع الغذائية بمنافذ التموين

ولم تشهد أسعار سلع التموين تغيرا منذ أكثر من 6 أشهر، خاصة في أسعار السلع الأساسية وهي «الزيت والسكر والأرز»، حيث تضخّ مخازن الشركة القابضة للصناعات الغذائية يوميا 4 آلاف طن من السكر لمنافذ البقالين وفروع المجمعات الاستهلاكية، و3 آلاف طن من الزيت، و1000 طن من الأرز، و1000 طن من المكرونة، لسد حاجة المواطنين من السلع الغذائية.

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