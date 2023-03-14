«التموين»: إقامة 465 معرض «أهلا رمضان» في جميع المحافظات

أكد المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، وجود مخزون استراتيجي آمن للغاية من السلع الغذائية في مصر، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بإقامة المعارض مبكرًا رغم الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم بسبب تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وبالفعل تم عمل ذلك.

تخفيضات تصل إلى 30%

وأضاف «خليل»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «TEN»، أن معارض «أهلًا رمضان» تشهد تخفيضات تتراوح بين 20% و30% منذ أول يناير، لافتًا إلى أنه تم إقامة 465 معرضا حتى الآن في جميع محافظات الجمهورية، إلى جانب وجود 290 سيارة متنقلة يعمل بها شباب الخريجين، حيث يصلون بالقوافل إلى المناطق التي بها الأسر الأكثر احتياجًا في القرى والنجوع.

«أهلا رمضان» بمدينة نصر

وأشار رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين إلى أن هناك سلاسل تجارية بدأت الاشتراك في مبادرة «أهلا رمضان»، وجاء نتيجة اجتماعات تحضيرية مع وزير التموين علي المصيحلي وأصحاب الشركات والمصانع، متابعًا أنه سيتم إطلاق معرض «أهلا رمضان» في مدينة نصر حتى 21 مارس، وذلك تحت رعاية الرئيس السيسي، وافتتاح دولة رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء، ومحافظ القاهرة، ويضم المعرض 400 شركة عارضة بأسعار مخفضة بسعر التكلفة.