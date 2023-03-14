«التعليم»: لن يتم حذف أجزاء من مناهج شهادة الثانوية العامة 2022-2023

بيّن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن قرار بحذف أجزاء من مناهج شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023، موضحا أنّه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي أكدت أنّه لا صحة لما تردد جملة وتفصيلا.

وذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّ المقررات الدراسية لطلاب شهادة الثانوية العامة 2022-2023 كما هي دون حذف أي أجزاء منها، على أن يؤدي الطلاب الامتحانات في شهر يونيو 2023 في جميع أجزاء المقررات الدراسية كاملةً، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وناشد المركز، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وحال وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني.