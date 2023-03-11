وظيفة شاغرة في وزارة التربية والتعليم.. تعرف على الشروط وطريقة التقديم

أعلنت البوابة الالكترونية للحكومة، عن حاجتها لشغل وظيفة مديــر عـام الإدارة العامة للتعليم الفـني، بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، وكذلك شروط التقدم والأوراق المطلوبة ومواعيد وطريقة التقدم للوظيفة، موضحة أن شاغل الوظيفة يختص بوضع الخطط والبرامج وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات.

اجتيـاز البرنامـج التدريبـي المطلـوب لشغـل الوظيفــة

ووفقا لإعلان الوظيفة على موقع الوزارة، ينبغي اجتيـاز البرنامـج التدريبـي المطلـوب لشغـل الوظيفــة، وإجــادة الحاســب الآلـي، وإجــادة اللغــة الانجليزيـــة، فضلا عن التمتع بالقــدرة علــى القيــادة والتوجيــه ووضع الخطـط والبرامج ومتابعتهـا، على أن يكون المتقدم قد قضى مــدة بينيـــة مقــدارها عامــين علـى الأقــل في الدرجة الأولى.

شروط التقدم لوظيفة مدير عـام الإدارة العامة للتعليم الفـني:

- الحصول على مؤهـل تربوي عالي أو مؤهل عالي مناسب.

- أن يكون مستوفياً لشروط شغل الوظيفة المعلن عنها طبقاً لبطاقة الوصف الوظيفـــي لدى مديرية التربيـــة والتعليم بكفر الشيـــخ وقانــون الخدمــة المدنيــة رقم 81 لسنة 2016.

- بيـان حالة وظيفيـة معتمدة من جهـة العمـل.

- صـورة طبـق الأصـل مـن آخـر تقريرين.

- إفادة من إدارة الشئون القانونية بعدم الإحالة للمحكمة التأديبيـة.

- إفادة من الموارد البشرية/ جزاءات بالجزاءات التي لم يتم محوهــا.

- إرفـاق صورة مـن المستنـدات الدالة على مستوى المهارات والبرامج والدورات التدريبية اللازمة لشغـل هـذه الوظيفـة.

- أن يقـدم مقتـرحاً وافياً لتطويـر الوظيفــة المتقـدم عليهـا.

- جميـع المستندات من أصل + 6 صـور شخصيــة.

وتتضمن طريقة التقديم في وظيفة مدي رعام الإدارة العامة للتعليم الفـني، التقدم إلى اللجنـة الفنيـة للوظائـف القياديـة بديـوان محافظـة كفر الشيـخ في الفترة من 9 مارس الجاري إلى 9 أبريل المقبل.