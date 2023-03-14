آلاف الطلاب بجامعة عين شمس يتحشدون انتظارا لحفل أحمد سعد

تنظم أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس، حفلا ترفيهيا لطلابها بمختلف الكليات بالحرم الجامعي لها في العباسية، في إطار الموسم الفني للجامعة يحييه محمد سعد.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة، وذلك في اطار حرص جامعة عين شمس على تقديم الأنشطة المختلفة الفنية والترفيهية للطلاب.

واحتشد الآلاف من طلاب جامعة عين شمس بمختلف الكليات، في ساحة الحفل، ومن المقرر أن يتم في نهاية الحفل تكريم عددا من المشاركين في التنظيم.