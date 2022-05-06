أحمد سعد يشارك في تحدي أطلقه الفنان أحمد حلمي في أغنية «الحركة دي»

شارك الفنان أحمد سعد في تحدي رقصة أغنية «الحركة دي» الذي أطلقه الفنان أحمد حلمي، ونشر سعد عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» رقصة على أغنية «الحركة دي».

وعلق أحمد سعد على الرقصة التي نشرها، على أنغام الأغنية، موجهًا رسالة لأحمد حلمي، قائلًا: «بص يا حلمي الحركة دي».

أغنية الحركة دي

وأطلق الفنان أحمد حلمي منذ أيام الأغنية الدعائية لفيلمه الجديد «واحد تاني» ضمن سباق أفلام العيد، وحملت الأغنية الدعائية اسم «الحركة دي»، وأطلق معها حلمي تحدي رقصة تتماشى مع إيقاع الأغنية.

وتصدرت الأغنية التريند في الساعات الأولى من طرحها، وحققت أعلى نسب مشاهدة على اليوتيوب.

وتقول كلمات الأغنية: «آكل متاكلش أغلب متغلبش، أرفض مترفضش حاسب متحاولش، بشغل اللى مايتشغلش واسحل اللى مايتسحلش، لما يبقا مزاجى رايق بعمل اللى ميتعملش حتى بص الحركه دي، بص بص اللقطه دي، حتى بص الحركه دي، بص بص اللقطه دي، زى ما اتفقت مبضيعش وقت، وقت الجد جد الكلمه مني عقد، ع التراك جريت سبقت فى الدماغ خلاص رشقت، اسأل عني أي حد تقيل وعمرى ما اتدلقت».

فيلم واحد تاني

واحتل فيلم «واحد تاني» المركز الأول في إيرادات الأفلام خلال موسم عيد الفطر.

ويشارك مع أحمد حلمي في بطولة الفيلم روبي وأحمد مالك وعمرو وهبة ومحمود حافظ ومحمد التاجي ونور إيهاب ونسرين أمين وعمرو عبدالجليل وسيد رجب.