انطلاق فعاليات الملتقى التوظيفي السنوي في جامعة عين شمس

افتتح الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون الدراسات العليا والبحوث، فعاليات الملتقي التوظيفى السنوي لجامعة عين شمس، والذي ينظمه مركز التوظيف بالجامعة تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة.

في كلمته، أكد الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أهمية هذا الملتقي؛ الذي يمثل فرصة لأبناء الجامعة للتواصل مع أرباب الأعمال في مختلف التخصصات لمعرفة متطلبات سوق العمل.

وظائف رويتينة وأخرى ابتكارية

ودعا الطلاب إلى الاهتمام بالابتكار في مجال التخصص، لافتًا إلى أنّ الوظائف تم تقسيمها لوظائف رويتينة وأخرى ابتكارية، وداخل كل منهما من يؤدي عمله بطريقة روتينية أو ابتكارية، وفي ظل الأزمات الاقتصادية أول من يتم الاستغناء عنهم هم الأشخاص الذين يؤدون أعمالهم بطريقة روتينية.

وأضاف أنّ الذكاء الاصطناعي سيغير شكل سوق العمل، وهناك وظائف سيتم إلغاؤها، لكن الوظائف التي تعتمد على الابتكار لا يمكن استبدالها بالذكاء الاصطناعي، فعلى سبيل المثال لن يلغي دور الطبيب ولكن عليه أن يكتسب مهارات التعامل في ظل الذكاء الاصطناعي وأن يطوعه لتطوير عمله.

وقال الدكتور أحمد عبدالعزيز مدير مركز التوظيف بالجامعة، إنّ الملتقى التوظيفي السنوي لجامعة عين شمس يعد أحد أهم الأحداث المهنية التي تنظمها الجامعة، إذ يوفر فرص عمل وتدريب لطلاب وخريجى الجامعة، وإتاحة الفرصة أمامهم لاستكشاف المجالات المختلفة والمتطلبات الخاصة بها وإتاحة فرصة للتعامل المباشر مع ممثلي الشركات العالمية الكبرى الرائدة في مختلف مجالات سوق العمل.

مجموعة متكاملة من الأنشطة المختلفة

وأضاف أن الملتقى يقام على مدار يومين، يستهدف اليوم الأول طلاب وخريجي كليات القطاع العلمي من كليات الهندسة، والحاسبات والمعلومات، والطب، والتمريض، والصيدلة، والعلوم، والزراعة، وكلية البنات (قسم العلوم)، ويستهدف اليوم الثاني طلاب وخريجي قطاع الأعمال والعلوم الإنسانية من كليات التجارة، والألسن، والآداب، والحقوق، والتربية، وكلية البنات (أقسام الآداب والتربية).

وأوضح مدير مركز التوظيف، أنّ الملتقى هذا العام يشمل مجموعة متكاملة من الأنشطة المختلفة، إذ يتضمن معرض للتوظيف يتيح للمشاركين التعرف على فرص التدريب والتوظيف المقدمة من الشركات، إلى جانب محادثات مهنية مقدمة من خبراء الموارد البشرية فى المجالات المختلفة بهدف تعريف طلاب وخريجى الجامعة بطبيعة ونطاق المسارات المهنية وبناء المهارات اللازمة للقيام بأعمال معينة.

يذكر أن الملتقى التوظيفى السنوى للجامعة هذا العام يشارك فيه 57 شركة محلية وعالمية، ودعت الجامعة طلاب وخريجي الكليات والتخصصات بالحضور، وكانت أولوية الحضور لطلاب الفرقة الثالثة والرابعة وحديثي التخرج والخريجين لمدة 3 سنوات ماضية.