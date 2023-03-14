سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم

تمثل متابعة سعر صرف الدولار مقابل الجنية المصري اليوم، أهمية بالغة للعاملين بالبورصة والهيئات الاقتصادية والقطاع المالي، حيث يؤثر سعر صرف الدولار خلال عمليات البيع والشراء، على سير الأعمال اليومية.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

تحرص بوأيه «الوطن» يوميا على متابعة كافة أسعار العملات المختلفة سواء العربية والأجنبية، منها سعر صرف الدولار الامريكي بالبنوك داخل القطاع المصرفي، وذلك فق ما أعلن رسميا داخل كل بنك.

سعر صرف الدولار اليوم في بنك مصر

- سجل الدولار نحو 30.68 جنيه للشراء، و30.78 جنيه للبيع، في بنك مصر.

سعر الدولار في المصرف المتحد

- كما سجل سعر الدولار اليوم، نحو 30.85 جنيه لعمليات الشراء، و30.95 جنيه لعمليات لبيع، هو سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد.

سعر الدولار في البنك المركزي

في البنك المركزي استقر الدولار 30.84 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib

- جاء الدولار بـ30.85 جنيه لعمليات الشراء، و30.95 جنيه لعمليات البيع، في البنك التجاري الدولي.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

- في بنك قناة السويس جاء سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

- وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- بنك الإسكندرية، سجل سعر الدولار 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.