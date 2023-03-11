سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

استقر سعر الدولار اليوم في جميع البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري اليوم السبت وفق المواقع الرسمية للبنوك في بداية ونهاية التعاملات.

وفي إطار الخدمات اليومية التي تحرص «الوطن»، على تقديمها للمواطن نستعرض سعر صرف الدولار الأمريكي، الذي يعتبر ذو أهمية كبيرة للعاملين في القطاع الاقتصادي أو المصريين العاملين في شركات استثمارية داخل مصر.

سعر صرف الدولار اليوم

وجاء سعر العملة الأمريكية اليوم في البنوك، كما يلي:

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

- في البنك التجاري الدولي جاء الدولار بسعر 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه لعمليات البيع.

سعر الدولار في قناة السويس

- في بنك قناة السويس جاء سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

- بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

- سجل الدولار نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع في بنك مصر.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وجاء سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه لعمليات لبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- سجل سعر صرف الدولار في بنك الإسكندرية، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

- في البنك المركزي سجل الدولار 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.