رئيس وزراء بولندا: قد نمنح أوكرانيا مقاتلات «ميغ» خلال أسابيع

قال رئيس الوزراء البولندي، ماتيوز موراوسكي، إن بلاده تدرس إمداد أوكرانيا بمقاتلات «ميغ» خلال فترة تتراوح بين 4 و6 أسابيع، بحسب ما أفادت قناة «العربية»، في نبأ عاجل لها، منذ قليل.

بولندا: ارتفاع عدد اللاجئين الأوكرانيين إلى 10 ملايين

وفي وقت سابق، أعلنت بولندا أن عدد اللاجئين الأوكرانيين ارتفع إلى نحو 10 ملايين و177 ألف شخص، منذ بداية الأزمة الأوكرانية في 24 فبراير 2022، في حين أعلن متحدث باسم الحكومة البولندية، خلال يناير الماضي، أنه تم اتخاذ قرار جزئي بشأن إرسال دبابات «ليوبارد 2» القتالية ألمانية الصنع إلى أوكرانيا، وذلك من أجل تشجيع الآخرين على اتخاذ إجراء، وفقا لما ذكرته شبكة «تي في بي» البولندية.