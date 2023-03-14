الاتحاد الأوروبي يعتزم زيادة حجم صندوق السلام لدعم أوكرانيا بقيمة 2.2 مليار يورو

أعلن الاتحاد الأوروبي، عزمه زيادة حجم صندوق السلام الأوروبي الذي يجرى من خلاله دفع إمدادات الأسلحة لأوكرانيا، بمقدار 2.2 مليار يورو، ليصل إلى 7.979 مليار يورو بحلول عام 2027، بحسب ما ذكرت شبكة «روسيا اليوم».

دعوة إلى تخصيص مليار يورو لإمداد أوكرانيا بالأسلحة والذخيرة

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، في بيان له، إنه جرى التصديق على قرار بشأن رفع السقف المالي لصندوق السلام الأوروبي ليصل إلى 7.979 مليار يورو بالأسعار الحالية بحلول عام 2027، الأمر الذي سيسمح بتلبية الاحتياجات المالية الإضافية.

وفي وقت سابق، دعا جوزيب بوريل، مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إلى تخصيص مليار يورو من هذا الصندوق، من أجل إمداد أوكرانيا بمساعدات عسكرية طارئة تشمل الأسلحة والذخيرة، وذلك من جانب الدول الأعضاء من الاحتياطات الاستراتيجية الخاصة بها.

الأزمة الروسية الأوكرانية

يشار إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية دخلت عامها الثاني، وكانت قد بدأت في 24 فبراير 2022؛ إذ تبادلت موسكو وكييف الهجمات الصاروخية على مدار 12 شهرا، وكثفت منها روسيا خلال الفترة الماضية، مستهدفة البنية التحتية الحيوية ومنشآت الطاقة والكهرباء في أوكرانيا، وأدت إلى نزوح نحو 10 ملايين الأوكرانيين، إلى جانب أزمة الغذاء والطاقة العالمية، فيما يواصل الغرب إمداد أوكرانيا بالمساعدات الإنسانية والعسكرية لمساعدتها في أزمتها مع روسيا.