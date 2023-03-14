النمسا ترحب بتمديد اتفاق البحر الأسود لتصدير الحبوب من مواني أوكرانيا

رحبت النمسا اليوم الثلاثاء، بتمديد اتفاق البحر الأسود لتصدير الحبوب من المواني الأوكرانية إلى الأسواق العالمية، وقال بيان لوزارة الخارجية، إن النمسا تثني على دور الأمم المتحدة لجهودهما المستمرة لضمان الأمن الغذائي العالمي على الرغم من الأزمة في أوكرانيا، وفق «وكالة أنباء الشرق الأوسط».

روسيا أعلنت تمديد اتفاق التصدير الآمن للحبوب من مواني أوكرانيا

وأشار البيان، إلى أهمية تجديد الاتفاق، حيث أن روسيا أعلنت أن اتفاق التصدير الآمن للحبوب من مواني أوكرانيا على البحر الأسود سيجري تمديده تلقائيا بعد انتهاء العمل به يوم 18 مارس الجاري ما لم يوجد اعتراض لدى أي من الأطراف المشاركة فيه، حيث إن أيا من الأطراف المشاركة في الاتفاق لم يشر إلى انسحابه.

روسيا توافق على التجديد لمدة توازي نصف مدة التمديد السابق

يذكر أن روسيا أشارت أمس الاثنين إلى موافقتها على تجديد الاتفاق لكن لمدة توازي نصف مدة التمديد السابق البالغة 120 يوما بينما تعهدت الأمم المتحدة ببذل كل ما يمكنها لضمان استمرار الاتفاق.