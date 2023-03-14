«التنسيقية» تشارك في صالون حزب «الشعب الجمهوري» لمناقشة القضايا الاقتصادية

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في فعاليات صالون حزب الشعب الجمهوري، الذي أقيم بمقر حزب المركزي بالقاهرة الجديدة، تحت عنوان «الاقتصاد بين الرؤى والحلول»، بحضور المهندس حازم عمر رئيس الحزب، واللواء محمد صلاح أبو هميلة أمين عام الحزب، وعدد من القيادات العليا للحزب.

صالون حزب الشعب الجمهوري

وخلال الصالون عرض حزب الشعب الجمهوري رؤيته حول القضايا الاقتصادية المطروحة أمام الحوار الوطني، من خلال عدد من المحاور والتوصيات التي وضعتها لجان «الاستثمار الخاص والصناعة وألويات الاستثمار العام والدين العام وعجز الموازنة» بالحزب.

ومن جانبه رحب المهندس حازم عمر، بوفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مؤكّدًا سعادته بمشاركة الوفد في أولى صالونات الحزب لمناقشة القضايا الخاصة بالحوار الوطني، مضيفًا أنَّ هناك الكثير من مساحات التقارب السياسي والقواسم المشتركة بين الحزب والتنسيقية، وهو ما يدفعنا للتعاون.

أهمية الحوار الوطني في مناقشة التحديات

وأكّد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، أهمية الحوار الوطني في مناقشة التحديات التي تواجه الدولة ووضع الحلول لها، بما يعود بالفائدة على المواطن، مبديًا إعجابه بتجرية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مضيفًا أن نوابها في المجالس التشريعية أصحاب رأي ويمتازون بالفهم لكل القضايا والتحديات التي تواجه الدولة.

فيما أعرب وفد التنسيقية عن سعادتهم بالمشاركة في صالون الحزب، مثمنين اختيار الحزب للاقتصاد ليكون محور أول جلسات صالونات الحزب لمناقشة قضايا الحوار الوطني، لما له من أهمية كبرى خاصة مع الأزمات الاقتصادية التي أثرت على جميع دول العالم ومنها مصر، مؤكّدين ضرورة العمل على جذب مزيد من الاستثمارات باعتباره قاطرة الاقتصاد المصري.