إحالة أوراق المتهم بقتل ابن عمه في بورسعيد إلى المفتي

قضت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم، بإحالة أوراق المتهم بقتل ابن عمه في عزاء والده ببورسعيد، لمفتي الجمهورية، وحددت جلسة 8 أبريل المقبل للنطق بالحكم.

وكانت محكمة بورسعيد الجنائية قد انعقدت برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، اليوم، للنظر في قضية قاتل ابن عمه داخل عزاء والده ببورسعيد، وقررت إحالة أوراق المتهم لمفتي الجمهورية.

المتهم قتل ابن عمه في عزاء والده

وتبين من أحداث القضية أن المتهم «عادل م أ» قام يوم 6 ستمبر الماضي بقتل ابن عمه محمد أحمد الخضري محمود حمودة، 22 سنة، ويعمل بائع أسماك، ويقيم بمنطقة القابوطي، عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك داخل سرادق عزاء والد المجني عليه، في دائرة قسم الضواحي ببورسعيد.

خلافات سابقة بين المتهم والقتيل

وتبين من التحقيقات أن المتهم نشب بينه وبين القتيل خلاف سابقة، وأعد لذلك القصد سلاحا أبيضًا (مطواة)، وتوجه إلى سرادق عزاء والد المجني عليه، وما أن ظفر به سدد له عدة طعنات بالسلاح الأبيض، استقرت تلك الطعنات بمنطقتي الصدر والفك فأحدث الإصابات التي أودت بحياته، كما أحرز المتهم جوهر مخدر الحشيش بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيضا (مطواة).

تقرير الطبيب الشرعي

وكشف تقرير الطبيب الشرعي أن المجني عليه لقي مصرعه نتيجة إصابات طعنية في الصدر وقطع للرئة اليسرى والقلب، وصاحب ذلك نزيف حاد من إثر الطعنات، فأدت إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية للرئة.