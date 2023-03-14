افتتاح 4 معارض «أهلا رمضان» بقرى كفر الدوار لتوفير السلع بأسعار مخفضة

افتتحت، قبل قليل، الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، برئاسة اللواء عبدالعزيز قطاطو، 4 معارض ومنافذ «أهلاً رمضان»، بقرى الأمراء وسيدي غازي وكوم البركة وزُهرة.

افتتاح 9 معارض في كفر الدوار الأيام المقبلة

يأتي ذلك ضمن 9 معارض لـ«أهلا رمضان»، مقرر افتتاحها خلال الأيام المقبلة، إضافة إلى المعرض الرئيسى بالمدينة والذي تم افتتاحة خلال الفترة الماضية.

وتضم المعارض مختلف المنتجات، من الخضر والفاكهة والسلع الغذائية والرمضانية والمنظفات بالإضافة إلى اللحوم البلدية والحمراء .

تخفيضات 30% في معارض «أهلا رمضان»

ويشمل المعرض أيضا أقساما للمجمدات من خضر ولحوم ودواجن وأسماك بأسعار تنافسية، تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تصل من 25 إلى 30 %.

وتهدف هذه المعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار إقتصادية والقضاء على جشع بعض المحتكرين، ومنع غلاء الأسعار، والتوسع فى فتح المنافذ بجميع المراكز والمدن لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، استمرار فتح المنافذ وتوافر كل السلع والمنتجات حتى نهاية شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة.