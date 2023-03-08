ارتفاع مبيعات الأرز في معارض أهلاً رمضان.. و«الغرف»: أسعاره تنافسية

تشهد السلع الغذائية الأساسية الفترة الحالية، إقبال من المواطنين على الشراء، خاصة شراء الأرز التي تقدم العديد من السلاسل التجارية عروض مخفضة عليه، ما يزيد إقبال المواطنين على الشراء، بالإضافة إلى توقعات بانخفاض أسعار الأرز الفترة المقبلة، بحسب ما قاله عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية.

إقبال المواطنين على شراء الأرز

وفي جولة لـ«الوطن» بمنطقة السيدة زينب، قال تجار إن الفترة الحالية تشهد انتعاشا لكل السلع الغذائية الأساسية، أبرزها الأرز، من خلال بدء شراء ربات البيوت وأصحاب الخير الكمية التي سيحتاجونها طوال شهر رمضان، وذلك الإقبال يزداد يوميا مع اقتراب حلول الشهر الكريم.

وقال محمد سعيد أحد تجار الجملة، إن الأرز المطروح في الأسواق تختلف أسعاره وفقاً للنوع والشركة والكمية التي يريد المواطن شرائها، وبالتأكيد أسعار الجملة تختلف عن القطاعي، وإقبال المواطنين على الشراء بدأ منذ منتصف الشهر الماضي، وقد يستمر حتي نهاية شهر رمضان المبارك.

عروض مخفضة على الأرز

وأوضح سعيد، أن مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، تقدم بعض السلاسل التجارية عروضا مخفضة على السلع الغذائية، منها الأرز حيث يبلغ سعر الكيلو 24 بدلاً من 27 جنيها، بينما يبلغ سعر كيلو البسمتي 39 بدلاً من 64 جنيه.

توقعات بانخفاض أسعار الأرز الفترة المقبلة

وفي السياق ذاته، قال حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة البقالة التموينية والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية في تصريح لـ«الوطن»، إن طن أرز الشعير يسجل 16.500 جنيه.

ويتراوح سعر طن الأرز الأبيض بين 18.000 و20.000 جنيه، بينما يتراوح سعر كيلو الأرز في الأسواق بين 22 إلى 25 جنيه، وداخل معرض «اهلاً رمضان» من 14 إلى 18 جنيه، وفي منافذ التموين 10.50 جنيها.

وأضاف المنوفي، أن هناك إقبالاً كثيفا على شراء الأرز المطروح داخل معارض «أهلا رمضان»، نظراً لانخفاض سعره مقارنة بأسعار الأرز المطروح بالأسواق، وهناك توقعات بانخفاض أسعار الأرز الفترة المقبلة.