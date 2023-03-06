«غرفة الإسكندرية» تعلن قائمة أسعار «الياميش» في معارض «أهلاً رمضان»

قال حازم المنوفي، رئيس شعبة البقالة والعطارة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، وعضو شعبة المواد الغذائية في الاتحاد العام للغرف التجارية، إن معارض أهلا رمضان تطرح الياميش بسعر مخفض مقارنة بالسلاسل والمحل التجارية.

وأوضح أن الأسعار في معارض أهلا رمضان مخفضة بنسب تتراوح بين 20 و35% مقارنة بالسعر الحر، حيث يتراوح سعر التمر بين 12 و28 جنيها «نصف جاف»، ويتراوح سعر لفة قمر الدين وزن 400 جرام بين 12 و35 جنيها وفقا للنوع، ويباع التمر هندي زنة 300 جرام بسعر 25 جنيها، والعرق سوس 200 جرام بسعر 30 جنيها.

وبالنسبة لأسعار المكسرات، يصل سعر الفستق الإيراني حصى إلى 65 جنيها زنة 250 جراما، وبندق قلب بسعر 40 جنيها زنة 250 جراما، وعين الجمل 250 جراما بسعر 50 جنيها، ولوز قلب أمريكي 250 جراما بسعر 45 جنيها، وكيس لوز بقشره زنة 500 جرام بسعر 50 جنيها، وكيس عين جمل بقشره 500 جرام بسعر 50 جنيها، وجوز الهند نصف دسم بسعر 30 جنيها زنة 500 جرام، والزبيب بـ 19 جنيها 200 جرام، والزبيب المصري زنة 500 جرام بسعر 32.5 جنيه، والإيراني بسعر 90 جنيها للكيلو.

أسعار الياميش في المجمعات الاستهلاكية

وطرحت وزارة التموين، الياميش بفروع المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل 20% عن مثيلاتها في السوق المحلية، تلبية لاحتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم، حيث يتراوح سعر قمر الدين الوفير 400 جرام بين 60 و70 جنيها حسب النوع، وقمر الدين السلام 400 جرام بين 60 جنيها و70 جنيها حسب النوع، وقمر الدين العالمية 400 جرام بسعر 70 جنيها، وقمر الدين الشلال 400 جرام بسعر 62 جنيها، وقمر الدين نجوم الشام/مراسي/الأسطورة 400 جرام بسعر 45 جنيها، وقمر الدين أبو عيسى سوري 400 جرام بسعر 45 جنيها.

سعر الياميش 2023

واللوز قلب جامبو أمريكي وزن كيلو بسعر 370 جنيها، لوز إسباني وزن كيلو بسعر 260 جنيها، عين جمل أمريكي اكسترا وزن كيلو 320 جنيها، عين جمل أمريكي وزن كيلو 300 جنيه، عين جمل أمريكي حصي وزن كيلو 170 جنيها، لوز أمريكي حصي وزن كيلو 190 جنيها.

سعر الياميش في مصر

والقراصيا إسباني/ بلغاري نوع 30-40 وزن كيلو 240 جنيها، قراصيا اسباني / بلغاري نوع 40-50 وزن كيلو 320 جنيها، قراصيا مغربي نوع 30-40 وزن كيلو 230 جنيها، قراصيا مغربي نوع 40-50 وزن كيلو 220 جنيها، بندق قلب مقشر تركي نوع 13-15 وزن كيلو 330 جنيها.