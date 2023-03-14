السيسي: الشركات الإيطالية تملك رصيدا كبيرا من العمل المثمر في مصر

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، وفدا إيطاليا رفيع المستوى، برئاسة أنطونيو تاياني، نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، ضمّ آنا ماريا بيرنيني، وزيرة الجامعات والبحث العلمي، والسفير ريكاردو جواريليا، أمين عام وزارة الخارجية، وعددا من مسؤولي كبرى الشركات الإيطالية العاملة في عدة مجالات، لاسيما الزراعة واستصلاح الأراضي والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى السفير الإيطالي بالقاهرة.

وحضر اللقاء من الجانب المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ زيارة نائب رئيس وزراء إيطاليا للقاهرة، على رأس بعثة تجارية موسعة من كبرى الشركات الإيطالية، تأتي في إطار علاقات الصداقة الراسخة بين مصر وإيطاليا، والإرادة السياسية القوية لدى الجانبين لتطوير هذه العلاقات ودفعها للأمام، بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين.

وأكد الرئيس في هذا الإطار، ترحيب مصر بالمسؤولين والشركات الإيطالية، التي تمتلك رصيدا كبيرا من العمل المثمر في مصر، لافتا إلى وجود آفاق واسعة للتعاون الاقتصادي على الأصعدة كافة، وهو ما ثمّنه الجانب الإيطالي، مشيرا إلى أنّ الزيارة تأتي لتفعيل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ووضع حجر أساس لمزيد من التعاون الاقتصادي، من خلال تعزيز وجود الشركات الإيطالية في مصر لاسيما في مجالات الزراعة والغذاء، في ضوء الأهمية الحيوية للعمل على تحقيق الأمن الغذائي خلال المرحلة الراهنة، التي يعاني فيها العالم من أزمات متتالية في هذا الصدد.

وذكر المتحدث الرسمي أنّ اللقاء شهد التباحث بشأن عدد من موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين، وتبادل الرؤى بشأن الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تم التطرق إلى قضية الهجرة غير الشرعية، وبحث جهود التعاون في مجال الطاقة، حيث اتفق الجانبان على مواصلة العمل في هذه المجالات خلال المرحلة المقبلة، لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الكبيرة لدى البلدين، ومواصلة التنسيق لمواجهة التحديات الدولية المتنامية سياسيا واقتصاديا.