تعرف على دعاء المتوفى.. «اللهم أفسح له في قبره مد بصره»

يلجأ الأهالي والأصدقاء ممن لهم شخص فارق الحياة إلى ترديد دعاء المتوفى؛ للتخفيف عنه، وأملا في أن يكون ذلك في ميزان حسناته، ويخفف عنه الله، ولكن قد لا يعلم البعض ما هو دعاء المتوفى.

اللهم ارحمه واغفر له وآنس وحشته.. أبرز صيغ دعاء المتوفى

ويردد البعض دعاء المتوفى: «اللهم ارحمه واغفر له وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار»، وكذلك يردد آخرون دعاء المتوفى: «اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والأرض اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يا رب العالمين».

تعرف على دعاء المتوفى

وعن دعاء المتوفى، يردد البعض: «اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة، اللهم ارحمه ولا تطفئ نور قبره»، وكذلك يردد البعض دعاء المتوفى: «يا قيوم أقمه على نور في قبره، ومستبشرا بحسن إجابته وتثبيتك إياه عند السؤال، اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها».

ويردد البعض دعاء المتوفى: «اللهم اغفر واصفح عن ميتنا وباعد بينه وبين فتنة القبر واجعله روضة عليه مستبشرا بلقائك لا إله إلا أنت الغني عن التعذيب الغفور لمن ينيب»، وكذلك «اللهم اغفر لميتنا، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين ، وأفسح له في قبره ونور له فيه»