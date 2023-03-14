تكريم الأمهات المثاليات بقطاع مستشفيات جامعة الزقازيق

كرم الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، اليوم، 11 أما مثالية من العاملات بالمستشفيات، وذلك في إطار الاحتفال بالأم المثالية بمستشفيات جامعة الزقازيق لعام 2023.

حفل لتكريم الأمهات المثاليات

وأقيم الحفل بمقر مبنى الجراحة الجديد بمستشفيات جامعة الزقازيق، حيث بدأ الحفل بالسلام الوطني وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وجاء اختيار الأمهات المثاليات من خلال اختبارات تم الإشراف عليها من خلال إدارة الخدمة الاجتماعية بالمستشفيات طبقا للمعايير الموضوعة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال تقييم الأمهات عن طريق معايير محددة، وهي السمعة والأخلاق الحسنة داخل مستشفيات الجامعة، وقصة الكفاح مع الأسرة ومستوى مؤهل الأبناء.

دور المرأة في بناء الأسرة المصرية

وخلال كلمته، أكد الدكتور خالد الدرندلي على دور المرأة الهام والحيوي في الأسرة المصرية، فهي من تحمل على عاتقها المسئولية في إعداد الأجيال بصورة صالحة، فهو صورة طيبة للتقدير الذي تستحقه الأمهات على دورهن ورسالة للاستمرار في العطاء، معربا عن شكره لكل أم مصرية ضحت من أجل أبنائها وأسرتها، لافتا إلى اهتمام القيادة السياسية بالمرأة، وما تقدمه للمجتمع والوطن.

كما أشاد رئيس الجامعة بدور الأمهات العاملات في المجالات الطبية المختلفة، وتوجه بالشكر للقائمين على الاحتفالية، موضحا أن هذا الحدث يضم لأول مرة تكريم أما من ذوي الهمم، تقديرا لمجهوداتها العظيمة ودورها الملهم في حياة الأسرة.

وفي ختام الحفل كرم «الدرندلي» الأمهات المثاليات بإهدائهن دروع التكريم، والتقاط الصور التذكارية، تقديرا لدورهن طوال حياتهن مع أسرهن.