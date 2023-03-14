الكرملين: روسيا لا تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية أو اختصاصاتها

أفاد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأنّ روسيا لا تعترف بسلطة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي واختصاصها.

بيسكوف: لم تكل على مر السنين من لفت الانتباه إلى حقيقة

وأجاب بيسكوف ردا على سؤال بشأن كيفية تعامل روسيا مع احتمالية بحث محكمة الجنايات الدولية في قضيتين جنائيتين مرفوعتين بحق روسيا الاتحادية، بشأن الأزمة الأوكرانية، قائلا: «نحن لا نعترف بمحكمة الجنايات الدولية، ولا نعترف باختصاصها أو سلطتها، هكذا نتعامل معها».

وأضاف بيسكوف، أنّ روسيا «لم تكل على مرّ السنين من لفت الانتباه إلى حقيقة أنّ أيا من المؤسسات والمحاكم الدولية، والمجتمع الدولي بشكل خاص، حتى تلك التي لا تعترف بها موسكو، لم تكلف نفسها عناء النظر في الانتهاكات المستمرة من قبل القوميين الأوكرانيين تجاه المدنيين في دونباس الذين تعرضوا لشتى أنواع الظلم والاضطهاد والقتل، وتدميرهم للبني التحتية في هذه المناطق».