سعر كرتونة البيض في المحافظات اليوم.. «وفرة المعروض»

شهدت سعر كرتونة البيض في المحافظات اليوم، تراجعا لبعض الأصناف واستقرار أصناف أخرى، وذلك في الأسواق المنتشرة في شتى ربوع محافظات مصر.

سعر كرتونة البيض في المحافظات اليوم

وأكد الدكتور يحيى زكريا، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشعبة وعلوم الدواجن على مستوى الجمهورية، وعميد كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن سعر كرتونة البيض في المحافظات اليوم سجل تراجعا جيدا يصب في مصلحة قطاع كبير من المستهلكين.

وجاءت سعر كرتونة البيض في المحافظات اليوم كالتالي:

- سعر كرتونة البيض الأبيض 100 جنيه.

- سعر كرتونة البيض الأحمر 103 جنيهات.

- سعر كرتونة البيض البلدي 110جنيهات.

تراجع سعر كرتونة البيض في المحافظات اليوم

وأشار «زكريا» أن سعر كرتونة البيض في المحافظات اليوم، يشهد تراجعا جيدا للمرة الثالثة على التوالي خلال الأسبوع الجاري، لافتا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التراجع في أسعار البيض، نظرا لوفرة المعروض منها قبل شهر رمضان المبارك.