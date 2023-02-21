الرئيس الروسي يتعهد بالسيطرة الأبدية لبلاده على بحر «أزوف»

قال حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أراد أن يؤكد اليوم من جديد أن روسيا مستمرة في عمليتها العسكرية في أوكرانيا حتى تحقيق جميع الأهداف.

وأضاف خلال مداخلة بشاشة «القاهرة الإخبارية»: «بالرغم من أن بوتين أشار إلى أن هذه الأهداف أو المهام الموكلة للجيش الروسي سيتم تحديدها في وقت لاحق، كما أشار إلى أن الغرب كان يكذب على روسيا من خلال اتفاقيات مينسك، وفي ذلك الوقت كانت تغطي العديد من الأمور بهذه الاتفاقيات، لتزويد الجانب الأوكراني بالأسلحة والمعدات العسكرية، وأيضا لتدريب القوات الأوكرانية».

بوتين أكد أن بحر أزوف أصبح روسيا

وتابع «مشيك»: «بوتين أكد أن بحر أزوف أصبح بحرا روسيا داخليا، وهذا الأمر اعتبره البعض أن بوتين يشير هنا إلى أن السيطرة الروسية على المناطق الجديدة التي ضمت إلى الأراضي الروسية، أصبحت سيطرة أبدية، ولا يمكن أن تنسحب روسيا أو تتراجع من هذه المناطق أو الموانئ التي تم السيطرة عليها».

وأوضح: «بونتن أعلن عن تقديم المساعدات إلى سكان المقاطعات الأربعة التي ضمت إلى روسيا، بالإضافة إلى تطوير المنشآت وتطوير الطرق والسكك الحديدية وشبكة المواصلات، وتحدث للداخل الروسي وأكد على أن الاقتصاد استطاع أن يواجه العقوبات الغربية واستطاع أن يتكيف مع هذه العقوبات».