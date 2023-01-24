الرئيس الروسي: موسكو تنتج أضعاف أمريكا من صواريخ باترويت

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا تنتج أضعاف ما تنتجه أمريكا من صواريخ باتريوت، لافتا إلى أن أنظمة بلاده الجوية في الدفاع هي الأفضل في العالم.

فيما رد حاكم منطقة بيلغورود الحدودية مع أوكرانيا بحسب قناة «العربية»: «25 شخصا قتلوا نتيجة ضربات أوكرانية».

في سياق آخر، نقلت مجلة «دير شبيجل» الألمانية عن مصادر، أن برلين ستسمح لدول أوروبية بإعادة تصدير دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا.