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استحداث إدارة تعليم مستقلة لـ حدائق أكتوبر في الجيزة

كتب:

أميرة فكري
04:25 م | الثلاثاء 14 مارس 2023
أشرف سلومة

أشرف سلومة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، فصل إدارة 6 أكتوبر التعليمية إلى إدارتين، وهما 6 أكتوبر، وحدائق أكتوبر التعليمية، تيسيرا على المواطنين، وبناءً على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وفق ما أعلنه أشرف سلومة مدير المديرية، في بيان.

محمد حسن مديرا لإدارة حدائق أكتوبر التعليمية

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أنه جرى اعتماد حركة محدودة كالتالي:

- يكلف محمد حسن حسين علي وكيل إدارة أكتوبر التعليمية، مديراً لإدارة حدائق أكتوبر التعليمية.

- يكلف أسامة عبد الغفار محمد علي الشريف «معلم خبير»، وكيلاً لإدارة حدائق أكتوبر التعليمية.

- يكلف أحمد شفيق مصطفى مدير التعليم الخاص بإدارة أكتوبر التعليمية، وكيلاً لإدارة أكتوبر التعليمية.

- يكلف خالد حسن عباس حسين «معلم خبير»، وكيلاً لإدارة الشيخ زايد التعليمية.

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