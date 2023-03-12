الجامعة العربية: مجلس وزراء الإعلام العرب تحرك للتعامل بفعالية للتصدي للإرهاب

أعرب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير أحمد رشيد خطابي، عن تقديره لدولة الكويت لاستضافتها للاجتماع 24 لفريق الخبراء المكلف بمتابعة التصدي لظاهرة الإرهاب، تكريسا لدورها في دعم المسيرة الجماعية للنهوض بالإعلام العربي، وجعله أكثر حيوية وارتباطا بقضايانا وانشغالاتنا، وبينها الإرهاب كآفة خطيرة عابرة للحدود الوطنية.

وأضاف خطابي، في الجلسة الافتتاحية للاجتماع اليوم، أنّ مجلس وزراء الاعلام العرب تحرك للتعامل مع آفة الإرهاب طوال السنوات الاخيرة في ظل انتشارها المقلق في فضائنا العربي، وذلك في نطاق نطاق رؤية شاملة من بين مكوناتها، كما تعلمون الاستراتجية الاعلامية العربية المشتركة، والتي ارتأى المجلس خلال دورته الاخيرة الـ52 التي انعقدت بالقاهرة، تقييم مسار تنفيذها وتكليف جامعة نايف للعلوم الامنية بهذه المهمة.

وفي هذا الصدد، أوضح خطابي، الجهود التي بذلتها الامانة الفنية بتعميم الوثيقة التي أعدتها جامعة نايف على الدول الأعضاء في أفق التطوير المنشود انطلاقا من التجارب والممارسات القطرية والاقليمية لإحكام التعامل الاعلامي مع ظاهرة تتجاوز انعكاساتها إزهاق الأرواح وترويع الأبرياء إلى استنزاف المقدرات الاقتصادية والاستثمارية والانتاجية وتعطيل المشاريع التنموية لدولنا الوطنية واستهداف سلامتها الترابية واستقرارها وزعزعة السلم الأهلي.

ودعا الأمين العام المساعد، إلى دراسة الوثيقة من مختلف جوانبها منهاجا ومقاربة في التعامل الإعلامي مع الأحداث الإرهابية، في ضوء تأثيرات التطور التكنولوجي وتسخير الشبكات الإرهابية لوسائل التواصل للتحريض على نزعات التطرف والكراهية والانعزال، مؤكدا الأهمية الخاصة لإعداد الكفاءات الإعلامية المؤهلة، مشيرا إلى دور معدي البرامج التلفزيونية والإذاعية وكيفية تناول القضايا المتعلقة بالإرهاب والأمن القومي في وسائل الإعلام التي عقدت بمقر الأمانة العامة في نوفمبر الماضي.