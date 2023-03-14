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تردد القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ولايبزيج.. ومعلق اللقاء

كتب:

رحاب عبدالراضي
04:48 م | الثلاثاء 14 مارس 2023
تردد القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ولايبزيج

تردد القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ولايبزيج

أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية، تردد القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ولايبزيج، والمعلق الذي سيتولى مهمة الأداء الصوتي على مجريات اللقاء، في دوري أبطال أوروبا، المقررة إقامته اليوم الثلاثاء الموافق 14 مارس.

وفي السطور التالية، نعرض تردد القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ولايبزيج، والمعلق.

تردد القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ولايبزيج.. والمعلق

تنطلق مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج، في إياب دور الثمن نهائي من دوري أبطال أوروبا 2023، مساء اليوم، على ملعب «الاتحاد» معقل فريق السيتي في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مصر، والسودان، وليبيا، وفلسطين، والحادية عشر بتوقيت السعودية، والكويت وقطر والعراق والبحرين واليمن وسوريا والأردن، والتاسعة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والثانية عشر بتوقيت أبوظبي.

وانتهت مباراة الذهاب بتعادل الفريقين بنتيجة 1-1، وتذاع المباراة بتعليق المعلق اليمني حسن العيدروسي.

تردد قناة بي إن سبورتس بريميوم 1

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 2700

معامل تصحيح الخطأ 6/5

تردد قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 على سهيل سات 

التردد: 11665

الاستقطاب: أفقي

معدل التمرميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

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بقلم رحاب عبدالراضي