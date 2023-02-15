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تردد القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وبروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا والمعلقين

كتب:

رحاب عبدالراضي
01:42 م | الأربعاء 15 فبراير 2023
تردد القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وبروسيا دورتموند تعبيرية

تردد القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وبروسيا دورتموند تعبيرية

تنطلق مباراة تشيلسي وبروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة، فيما تذاع المباراة بتوقيت أبو ظبي في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

وفي السطور التالية، نقدم لكم تردد تردد القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وبروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا والمعلقين التي تذاع اليوم الأربعاء الموافق 15 فبراير والتي تقام على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

تردد القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وبروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا والمعلقين

وفيما يخص تردد تردد القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وبروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا والمعلقين ، فيمكنكم متابعة مباراة تشيلسي وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، في ذهاب ثمن نهائي البطولة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق رؤوف خليف.

تردد قناة beIN Sports 1 HD Premium 

التردد: 11013.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD مشفرة.

ويخوض فريق بوروسيا دورتموند الألماني وتشيلسي الإنجليزي، مباراة اليوم وعينهم على تحقيق الفوز لمواصلة التقدم في  دوري الأبطال بعدما نجحا في الصعود من دوري المجموعات.

 

 

 

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